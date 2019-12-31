Москва, , 10:49 — REGNUM Законопроект, вводящий штрафы для туроператоров, игнорирующих федеральный реестр турагентов, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 31 декабря.

Так, за невнесение сведений о турагентах, а также за ошибки при внесении таких данных предлагается наказывать штрафом в размере до 100 тыс. рублей.

Осуществление турагентской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре турагентов, предлагается карать штрафом на сумму до 30 тыс. рублей.

Предусмотрены санкции и за передачу исполнения поручения туроператора по продвижению и реализации туристского продукта, без наделения туроператором турагента правом заключения договоров субагентирования, субкомиссии или договоров иного правового вида.