Тбилиси, , 10:48 — REGNUM Встреча председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе и руководителя группы дружбы с грузинским парламентом Сейма Литвы Жигимантаса Павильониса прошла в Тбилиси. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба парламента Грузии на официальном сайте.

«Стороны обсудили дружественные и партнерские отношения между двумя странами, оценили динамику парламентского сотрудничества», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что на встрече было подчеркнуто, что у сторон имеется потенциал в сотрудничестве в торговом, экономическом, образовательном и оборонном направлениях. Стороны подтвердили готовность работать сообща в сфере трудовой миграции.