Москва, , 10:42 — REGNUM Законопроект, призванный повысить роль страховых медицинских организаций в защите прав пациентов в сфере обязательного медицинского страхования, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 31 декабря.

Предлагается наделить ФОМС полномочиями по осуществлению мониторинга деятельности страховых медицинских организаций. ФОМС разработает перечень, порядок и сроки предоставления страховыми медицинскими организациями и территориальными фондами сведений для проведения такого мониторинга, а также методику расчета показателей деятельности страховых медицинских организаций.

«Предлагаемое изменение обеспечит создание условий, позволяющих застрахованному лицу осуществить выбор страховой медицинской организации на основе показателей оценки ее деятельности», — отмечают авторы.

Кроме того, ФОМС будет обязан информировать ЦБ о заключении, прекращении или досрочном расторжении договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, заключаемого между территориальным фондом обязательного медицинского страхования и страховой медицинской организацией.