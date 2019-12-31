Куала-Лумпур, , 10:38 — REGNUM В ассоциации туристических агентств Малайзии поприветствовали заявление правительства страны об установлении безвизового въезда для туристов из Китая и Индии с января 2020 года, сообщает Antara.

Председатель ассоциации туристических агентств Малайзии Хаджи Мохд Халид бин Харун выразил надежду, что другим странам также предоставят визовые льготы, чтобы привлечь больше туристов.

По его словам, Малайзия стремится достичь цели в 30 млн иностранных туристов в 2020 году.

Издание отмечает, что туристам из Китая и Индии по-прежнему будет необходимо пройти регистрацию через систему eNTRI в качестве меры безопасности, которая позволит с удобством осуществлять мониторинг и проверку въезжающих в страну туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, число индонезийских туристов, посещающих Малайзию с января по июнь 2019 года, выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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