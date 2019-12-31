Тбилиси, , 10:29 — REGNUM Годом упущенных возможностей для Грузии назвал 2019 год депутат парламента, один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе. Об этом 30 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Народный избранник заявил, что неудачным год сделало то, что правящая партия «Грузинская мечта» не проголосовала за законопроект, который бы сменил смешанную схему голосования на парламентских выборах на пропорциональную.

«В 2019 году мы оказались в политическом кризисе, который оказал влияние не только на нынешний год, но и на будущие годы. Я имею в виду переход к пропорциональной избирательной системе, и если бы «Мечта» выполнила обещание, я бы сказал, что 2019 был успешным политическим годом», — сказал депутат.

Бакрадзе также заявил, что кризис из стен парламента вышел на улицы из-за того, что партия власти и ее лидер обманули людей и не выполнили своих обещаний.

Как передавало ИА REGNUM, 20 июня оппозиция начала серию протестов после того, как в Тбилиси провела заседание российская делегация Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Поводом для протестов послужило то, что глава МАП Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента.

В ходе переговоров представители правящей партии пообещали оппозиции сменить выборную систему и убрать голосование по мажоритарным округам. Но во время голосования за соответствующий законопроект против выступили мажоритарии «Грузинской мечты», и голосов для его принятия не хватило. После этого в Грузии началась новая волна протестов, которая не утихла до сих пор.

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