Багдад, , 10:26 — REGNUM Влиятельный иракский проповедник Муктада ас-Садр выразил готовность совместно с различными силами бороться с «влиянием США в стране», об этом 31 декабря сообщает Kurdistan24.

«Я готов изгнать американские силы любыми средствами — политическими или юридическими», — говорится в заявлении ас-Садра.

Напомним, 29 декабря ВВС США нанесли удар по объектам группировки «Катаиб Хезболла», сражающейся с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Агрессия вызвала резкую негативную реакцию как со стороны держав региона, так и внутри Ирака. Политики отметили, что действия Вашингтона наносят ущерб борьбе с терроризмом.

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