Пекин, , 10:20 — REGNUM Публикации в блогах и диалоги в мессенджерах будут рассматриваться в качестве улик китайскими органами юстиции с 1 мая 2020 года. Соответствующее постановление выпустил Верховный народный суд КНР, сообщает CNS.

Документ указывает, что содержание СМС-сообщений, электронных писем, контент веб-сайтов, блогов, микроблогов и мессенджеров будет рассматриваться в качестве электронных доказательств. Это распространяется не только на тексты, но и на видеозаписи, графический контент и архивы.

По словам юристов, понятие электронные доказательства появилось в китайской юридической практике ещё в 2012 году, тогда его ввели в Гражданский кодекс. Теперь содержание термина детально объяснили, что должно исключить путаницу в судебных процессах.

Читайте также: Китайские операторы представили тарифы на связь 5G