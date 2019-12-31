Москва, , 10:11 — REGNUM Москва не вмешивается в выборы в других странах, считая электоральные процессы внутренним делом государств и выбором народа, однако учитывает и принимает во внимание их итоги. Об этом 31 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги выборов в Великобритании.

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Дипломат подчеркнула, что Россия не оценивает внутриполитические события в странах с точки зрения «всё равно или не всё равно».

«Мы принимаем это к сведению с точки зрения выстраивания отношений с этими странами и народами, принимаем их выбор и корректируем нашу политику, исходя из реальности и происходящего на пространстве Евросоюза», — приводит РИА Новости слова представителя российского внешнеполитического ведомства.

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«Конечно, нас интересует этот вопрос. Как нас это может не волновать, учитывая, что мы с Евросоюзом выстраиваем отношения?» — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря в Великобритании состоялись досрочные выборы в Палату общин парламента Соединённого Королевства. Победу одержала правящая Консервативная партия.

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