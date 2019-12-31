Иркутск, , 10:07 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что новый год он встретит в Тулуне — городе, который наиболее всего пострадал от мощнейшего наводнения летом 2019 г, сообщает РИА Новости.

«Территория хорошая, нравится, поэтому Новый год буду праздновать здесь», — заявил новый глава Приангарья.

Оценив обстановку, он отметил, что город становится всё лучше.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мощнейшее наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 г. После продолжительных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Пострадавшими признаны более 45 000 человек.

В Тулун большая вода пришла в ночь на 28 июня: волна была настолько мощная, что с лёгкостью преодолела десятиметровую дамбу и хлынула в город, сметая все на своем пути. Погибли не менее 25 человек.

12 декабря 2019 г. губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление об отставке. Недовольство тем, как Левченко руководит регионом, высказывалось на протяжении всего последнего года, но, по его собственному признанию, негативный фон нагнетался искусственно. Врио губернатора назначен заместитель главы МЧС Игорь Кобзев.

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