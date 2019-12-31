Луганск, , 10:03 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) занимается не выявлением шпионов, а фабрикацией дел против ни в чём не повинных людей. Об этом рассказал харьковский ученый Мехти Логунов, освобождённый в рамках обмена пленными в Донбассе, передаёт 30 декабря «Луганскинформцентр».

По словам 85-летнего учёного, ему пришлось лично убедиться в методах работы украинских правоохранителей и спецслужб. В 2014 и 2015 годах Логунов общался с людьми и снимал видео на площади в центре Харькова, собираясь написать книгу о «революции достоинства». В митингах и стычках он участия не принимал.

«Меня привезли в СБУ. Начался перекрестный допрос, где мне сказали, что я подозреваюсь в шпионаже в пользу России», — сказал Логунов.

Он добавил, что в СБУ его назвали резидентом ГРУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в районе линии соприкосновения Киев и Донбасс произвели обмен удерживаемыми лицами. На Украину вернулись 76 пленных, в Донецкую и Луганскую Народные Республики — 124 человека.

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