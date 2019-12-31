31 декабря 2019 | Время чтения 7 мин

Благодаря российской поддержке 2019 год для президента Башара Асада был весьма результативным – под контролем Дамаска находится уже 75-80% территории страны. Совершенно очевидно, что именно Россия по-прежнему играет ключевую роль в разрешении сирийского кризиса.

Владимир Васильев, , 11:39 — REGNUM Уходящий 2019 год был очень важен с точки зрения восстановления территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Напомню, что по состоянию на март 2019 года, по оценке портала Syrian Civil War Map, официальный Дамаск контролировал около 62% территории страны. Сирийские демократические силы (СДС), созданные США и их союзниками по международной коалиции, удерживали 28% сирийской территории.

Башар Асад Иван Шилов © ИА REGNUM

Ещё 4,6% контролировали поддерживаемые Соединёнными Штатами боевики в районе Эт-Танф. За террористами из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было 2,8%. Протурецкие группировки контролировали 2,6%. В общей площади сирийской территории портал Syrian Civil War Map не учитывал оккупированные Израилем сирийские Голаны.

Ситуация в Сирии изменилась в ходе двух военных операций: операции Сирийской арабской армии «Рассвет Идлиба» и операции Турции «Источник мира». В результате по состоянию на сегодняшний день сирийское правительство контролирует уже около 75−80% своей территории. Более точную оценку пока сделать невозможно, так как США ещё не определились, на каких конкретно территориях к востоку от реки Евфрат они собираются сохранить своё военное присутствие.

Танк сирийской армии Abkhazian Network News Agency

Начнем с простого. Практически ничего не изменилось в регионе Эт-Танф. Это регион на юго-востоке провинции Хомс, он находится в эпицентре сирийско-иорданско-иракского треугольника. Здесь расположена военная база США. Кроме 200 американских военнослужащих, на базе расквартированы и военнослужащие Британии.

Вокруг базы создана 55-километровая запретная зона, в том числе и бесполётная. В случае пересечения её границы можно попасть под огонь на поражение. Контроль над этой местностью США и их союзникам помогает удерживать группировка боевиков «Магавир Аль-Таура». Западные страны относят её к сирийской оппозиции. Для Пентагона данный район Сирии играет важную роль в противодействии усилению влияния Тегерана в регионе.

6 мая 2019 года Сирийская арабская армия при активной поддержке Воздушно-космических сил России начала военную операцию «Рассвет Идлиба». Место проведения операции — регион под названием Большой Идлиб — провинция Идлиб с примыкающими к ней районами провинций Латакия, Хама и Алеппо.

В результате первого этапа наступления от боевиков были освобождены города Кафр-Набудех, Калаат аль-Мадик, Хан-Шейхун, Аль-Латамина и Кафр-Зита. Наступление неоднократно прерывалось из-за позиции Турции, не желавшей сдавать ту часть сирийской территории, которую она де-факто контролирует через исламистские группировки.

Самый большой антракт в наступательных действиях продлился три месяца. Вторая фаза наступления в Идлибе началась 19 декабря 2019 года. Наступление развивается успешно. Сирийская арабская армия освободила более 45 населённых пунктов и вернула под контроль Дамаска территорию в 320 квадратных километров.

Целью этого этапа наступления является взятие города Маарат ан-Нуман и установление контроля над стратегическим шоссе М5 Дамаск-Алеппо, которое очень важно для оживления хозяйственной деятельности Сирийской Арабской Республики.

9 октября 2019 года после получения от США гарантий нейтралитета Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии против Сирийских демократических сил, основу которых составляли курдские вооружённые формирования. Операция получила название «Источник мира».

Целью операции Турция ставила создание за счёт сирийской территории зоны безопасности шириной 32 километра вдоль всей сирийско-турецкой границы. Американские военные бросили своих союзников — СДС, покинули свои базы у границы с Турцией, предоставив полную свободу действий турецким военным и их прокси из Сирийской национальной армии.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о временном прекращении огня в Сирии, чтобы позволить курдским отрядам покинуть районы на границе с Турцией.

Окончательная конфигурация этой территории была оформлена 22 октября в Сочи в результате подписания Меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.

Сирийская арабская армия и российские военные получили доступ на территорию, которая ранее была под контролем СДС на северо-востоке Сирии, и заняли позиции на линии соприкосновения с турецкой армией и подконтрольными ей группировками боевиков Сирийской национальной армии.

Солдаты сирийской правительственной армии Voice of America

Небольшая часть сирийской территории на глубину 32 километра между городами Тель-Абьяд и Рас Аль-Айн, которую успела захватить Анкара, осталась под её контролем. Курдские формирования были отведены от границы с Турцией на 30 километров. Организовано совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и востоку от зоны проведения операции «Источник мира», кроме города Камышлы. Курдские отряды Народных защитников были выведены из городов Манбидж и Таль-Рифат.

На селекторном совещании Министерства обороны РФ 27 декабря 2019 года командующий группировкой войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко в ходе доклада заявил, что ключевое достижение российской группировки войск в 2019 году — это установление контроля над территориями в Заевфратье на северо-востоке Сирии.

Чайко сказал: «Ключевым событием года стало содействие правительству Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье, в том числе блокирование районов проведения операции «Источник мира», совместные российско-турецкие патрулирования, в том числе с привлечением подразделений военной полиции, а также успешное решение задач по воздушному и наземному патрулированию».

Командующий отметил, что всё это позволило увеличить площадь территории, подконтрольной правительству Сирии.

Следует заметить, что в какой-то момент времени показалось, что есть шанс установить контроль над всей частью сирийской территории, которая раньше была под Сирийскими демократическими силами. Однако Вашингтон принял решение сохранить своё военное присутствие в этом регионе. Президент США Дональд Трамп, в частности, сказал, что «ему нравится нефть».

Далее эту позицию подтвердил министр обороны США Марк Эспер, отметив, что американские военные останутся в районе нефтяных полей в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор. Эспер также подчеркнул, что это связано с необходимостью защиты объектов инфраструктуры от захвата боевиками террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «иными силами», под которыми подразумевается сирийское правительство.

В ноябре американским президентом было одобрен план по расширению военной миссии, направленной на обеспечение безопасности нефтяных месторождений на юго-востоке Сирии. Предполагается, что под контролем военных США окажется большой сирийский регион, который простирается почти на 150 километров от города Дейр-эз-Зор до города Эль-Хасака. Точные границы этой местности пока не определены.

17 декабря турецкое агентство Anadolu Ajansı сообщило, что военный контингент США возвращается на ранее покинутые базы в Сирии. Американские военные вернулись на шесть своих прежних баз, а всего развёрнуты на 11 базах и блокпостах.

Речь идёт о пяти базах и блокпостах в сирийской провинции Хасака, четырёх базах и блокпостах в провинции Дейр-эз-Зор и двух базах и блокпостах в провинции Ракка. Кроме того, американские военные строят в провинции Дейр-эз-Зор ещё два блокпоста.

В районах нахождения курдских формирований также размещены около 200 военнослужащих Франции. Они развёрнуты вместе с американскими военными на четырёх блокпостах в провинциях Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор.

Все эти действия говорят о том, что Пентагон не собирается покидать эту территорию добровольно. Вывод войск США может быть вынужденной мерой, если значительно повысятся издержки их пребывания в данном регионе.

Повышение издержек может быть достигнуто протестами населения против американской оккупации, действиями партизанских отрядов и подпольных групп из местных жителей, осложнением логистических цепочек по снабжению военного контингента США, созданием трудностей для реализации похищенной сирийской нефти. Целесообразно развивать диалог между курдскими формированиями и официальным Дамаском с целью постепенного отказа сирийских курдов от сотрудничества с Вашингтоном.

Бойцы курдской пешмерги Kurdishstruggle

В целом можно сделать вывод, что благодаря российской поддержке 2019 год для президента Башара Асада был весьма результативным — под контролем Дамаска находится уже 75−80% территории страны. Если оглянуться назад, то по состоянию на 30 сентября 2015 года, на момент начала контртеррористической операции Вооружённых сил РФ, сирийское правительство контролировало в лучшем случае около 10% территории страны.

Совершенно очевидно, что именно Россия по-прежнему играет ключевую роль в разрешении сирийского кризиса. Для восстановления территориальной целостности Сирийской Арабской Республики Москва умело использует разнообразный арсенал как военных, так и дипломатических инструментов.