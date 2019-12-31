Гома, Конго, , 10:06 — REGNUM Лидер повстанческой группировки «Силы по защите прав человека» (FDDH), проявляющей активность в провинции Северное Киву на востоке ДР Конго, вместе с более чем 100 своими последователями заявил об официальном прекращении боевых действий и вступлении в ряды вооруженных сил ДР Конго. Об этом передает Deutsche Welle Swahili.

По информации журналистов издания, самопровозглашенный генерал Дусабе Джовайал Дельта в течение последних шести лет возглавлял атаки против солдат конголезской армии в округе Масиси.

Тем не менее, как отмечают репортеры, Дельта был принят в ряды вооруженных сил ДР Конго. В честь чего он выступил с речью, заявляя, что его решение сложить оружие свидетельствует о возвращении в провинцию Северное Киву прочного мира и спокойствия.

В интервью Deutsche Welle Swahili официальный представитель вооруженных сил ДР Конго Нджей Каико высоко оценил решение Дельты прекратить сопротивление, добавив, что действия FDDH серьезно подрывали безопасность мирных жителей.

Пользуясь случаем, Каико призвал лидеров других незаконных вооруженных формирований последовать примеру Дельты, пока правительственные войска не разгромят их самостоятельно.