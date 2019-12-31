Вашингтон, , 10:01 — REGNUM Представители Латвии и Египта сообщили об отсутствии северокорейских рабочих на территории страны. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ—иностранный агент) со ссылкой на официальный сайт Совета Безопасности ООН (СБ ООН).

Согласно опубликованным данным, 16 и 19 декабря данные страны предоставили в СБ ООН промежуточные доклады о выполнении восьмого пункта резолюции 2397, обязующей вернуть на родину всех граждан КНДР, служащий источником инвалютных поступлений для Пхеньяна.

Известно, что страны ООН должны были предоставить промежуточный доклад о выполнении резолюции до 22 декабря 2019 года. Окончательный доклад страны-члены ООН должны представить до марта 2020 года.

По состоянию на 31 декабря, промежуточные доклады предоставили 50 стран, включая Латвию и Египет.

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