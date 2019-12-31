Сухум, , 10:09 — REGNUM Бюджет Абхазии на 2020 год, принятый Народным собранием (парламентом), принят не в интересах общества, а в интересах отдельных лиц и групп. Данное заявление группы из семи депутатов 30 декабря распространила АНО Медиа-клуб «Апсны.иахьа».

"Главный финансовый документ страны не отвечает потребностям и чаяниям общества, а лишь удовлетворяет интересы отдельно взятых лиц и групп», — объяснили свое решение проголосовать против принятия бюджета депутаты.

Они также заявили, что бюджет был принят с нарушением необходимых процедур.

Подписи под обращением поставили Омар Джинджолия, Рауль Лолуа, Батал Айба, Лаша Ашуба, Юрий Хагуш, Дмитрий Дбар и Астамур Аршба.

Стоит отметить, что 30 декабря во время рассмотрения бюджета Абхазии на 2020 год в заседании участвовало 29 депутатов. Трое покинули зал в знак протеста, а во время голосования 20 поддержали принятие бюджета, а шесть проголосовали против.