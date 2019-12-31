Киев, 31 декабря 2019, 10:12 — REGNUM В 2020 году все государственные цирки Украины избавятся от животных, написал министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский на своей странице в социальной сети Facebook.
Министр рассказал, что все цирковые животные будут переданы в специальные реабилитационные центры. Стратегию реабилитации таких животных разрабатывает правительство Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич подтвердил факт охоты на редких животных в Африке. Фотографии, опубликованные в СМИ, были сделаны летом 2013 года.
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