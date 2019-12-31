Екатеринбург, , 09:58 — REGNUM Новый генконсул Киргизии в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов назвал приоритетные направления взаимодействия республики со Свердловской областью. Об этом сообщает «Областная газета».

По словам дипломата, наиболее важными направлениями сотрудничества является развитие торгово-экономических, деловых, научно-технических, культурно-образовательных и общественно-гуманитарных связей между Киргизией и Средним Уралом. Таким же важным направлением является взаимодействие в сфере миграции.

2020 год объявлен перекрёстным годом Киргизии в России и России в Киргизии, напомнил генконсул.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Екатеринбурге пройдёт IX межрегиональная конференция России и Киргизии. В мероприятии примут участие президенты обеих стран.

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