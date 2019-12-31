Багдад, , 09:53 — REGNUM Власти Ирака осудили удары ВВС Соединенных Штатов по позициям группировки «Катаиб Хезболла», об этом 31 декабря сообщает Reuters.

«Премьер-министр (Ирака) назвал американское нападение на иракские вооруженные силы неприемлемым нападением, которое будет иметь опасные последствия», — говорится в заявлении, опубликованном канцелярией уходящего в отставку премьер-министра страны Адиля Абдула Махди.

О каких именно последствиях идет речь в заявлении не уточняется.

Как передавало ИА REGNUM, 29 декабря вооруженные силы США нанесли удары по инфраструктурным объектам группировки «Катаиб Хезболла», сражающейся с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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