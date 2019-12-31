Барнаул, , 09:38 — REGNUM Чуть более года проработал Александр Климин в должности министра промышленности и энергетики Алтайского края. Распоряжением губернатора Виктора Томенко теперь он стал заместителем председателя правительства Алтайского края.

Как сообщает губернаторская пресс-служба, сферу его кураторство входит: промышленность, энергетика, транспорт, дорожная отрасль, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Обязанности главы регионального минпромэнерго возложены на заместителя министра Ольгу Слученкову.

Как уже сообщало ИА REGNUM, промышленным министром в Алтайском крае Александр Климин стал осенью 2018 г. А до марта 2017 года он занимал должности заместителя промышленного министра в Красноярском крае и был уволен после возбуждённого в отношении него уголовного дела по подозрению в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

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