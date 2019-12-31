Киев, , 09:40 — REGNUM Украинская энергосистема должна стать частью европейской к 2023 году. Произойдёт её окончательное отделение от российско-белорусской энергосистемы, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что необходимые документы уже подписаны, остаётся осуществить объединение украинской и европейской сетей, но «отрезаться от российской и белорусской».Тогда Киев сможет экспортировать электроэнергию и получать прибыль.

«Мы от этого никуда не денемся, и это историческое решение уже принято», — отметил Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Укрэнерго» объявили о прекращении импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии в январе 2020 года.

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