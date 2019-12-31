Москва, , 09:34 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв ознакомился с «многословным ответом польских писарей собственной истории, опубликованном за подписью премьер-министра Матеуша Моравецкого» и ответил.

Президент РФ Владимир Путин говорил «о том, что сплачивать ряды и давать коллективный ответ агрессору надо было ещё во второй половине 30-х, до начала гитлеровского наступления на Европу», отметил Косачёв.

«Значительная часть европейцев, увы, тогда предпочла либо позорно отсидеться, либо пропустить удар дальше на Восток в расчете, что «тираны сожрут друг друга», — указал парламентарий в Facebook.

«Только один из этих тиранов действительно жрал все на своём пути во благо собственной «арийской нации», а другой — пытался (в меру собственного понимания) осчастливить человечество, в том числе за счёт пожирания собственного народа. И это огромная разница, делавшая невозможными какие-либо «сделки» системного плана», — подчеркнул сенатор.

Вот об этой разнице, по его словам, и пристало, в первую очередь, говорить сейчас, спустя восемь десятилетий после тех трагических для всего мира событий, всем честным людям, заключил Косачёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин напомнил, что СССР был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении.