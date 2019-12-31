Сеул, , 09:46 — REGNUM С декабря 2019 по май 2020 года на оказание продовольственной помощи КНДР потребуется $14,8 млн. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН).

В докладе отмечается, что с ноября текущего года ВППН ООН увеличила объём поставок продовольствия в соответствии со стратегическим планом на 2019−2011 гг.

Известно, что в ноябре Всемирная продовольственная программа закупила 2 897 тонн продовольствия для 584 тыс. граждан Северной Кореи.

По данным представителей организации, с января по ноябрь 2019 года к оказанию продовольственной помощи КНДР присоединились Южная Корея, Болгария, Канада, Франция, Индия, Лихтенштейн, Норвегия, Россия, Швеция и Швейцария.

Тем не менее специалисты отмечают, что санкции ООН, международные санкции и санкции США препятствуют расширению гуманитарной помощи КНДР. Несмотря на то, что оказание гуманитарной помощи не попадает под санкции, данные меры увеличивают затраты и вызывают задержки поставок продовольствия.