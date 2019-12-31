Вашингтон, , 09:18 — REGNUM Соединенные Штаты предпримут решительные действия для защиты своих граждан и их интересов от иранских угроз, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонных разговоров с лидерами Израиля, ОАЭ и Саудовской Аравии. Об этом сообщили в Госдепе США.

Отмечается, что наследный принц Абу-Даби (ОАЭ) Мухаммед бен Зайед Аль Нахайян поддержал удары по пяти объектам движения «Хезболлах» в Ираке и Сирии.

«Госсекретарь и наследный принц согласились, что действия США, предпринятые в ответ на защиту интересов коалиции, были оборонительными, соразмерными и оправданными», — говорится в сообщении.

В свою очередь наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бил Сальман аль Сауд заявил, что «иранский режим и его доверенные лица продолжают оставаться дестабилизирующей силой в регионе», а государства имеют право защищать себя перед лицом этих угроз.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря ВВС США нанесли удары по пяти объектам группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии. Как уточнил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман, удары носили точечный характер и были направлены на базы командования и склады с оружием группировки.