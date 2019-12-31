Конкорд, США, , 09:21 — REGNUM Политик Джозеф Байден, готовый идти на президентские выборы от Демократической партии США, допустил выбор в качестве своего напарника и кандидата в вице-президенты представителя республиканцев. Об этом он заявил в ходе выступления в штате Нью-Гэмпшир, которое транслировал телеканал CNN.

Байдена спросили, готов ли он, став кандидатом, взять в напарники республиканца — представителя иной партии. Стоит отметить, что подобного не происходило в новейшей истории США.

«Ответ заключается в том, что я поступил бы так, но сейчас никто не приходит в голову», — сказал Байден и, реагируя на смех аудитории, добавил, что говорит серьёзно.

Среди республиканцев есть немало достойных политиков, однако проблема в том, что они должны сделать шаг вперёд, отметил Байден. Ранее политик давал понять, что рассчитывает на поддержку тех республиканцев, которые не являются сторонниками действующего президента, их однопартийца Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, очередные президентские выборы пройдут в США 3 ноября 2020 года.

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