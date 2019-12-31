Горно-Алтайск, , 09:09 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поздравил жителей с наступающим Новым годом и Рождеством. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

В поздравлении он выразил уверенность, что наступающий 2020 год станет для республики годом созидания и позитивных перемен.

«Безусловно для этого понадобится приложить немало усилий. Вместе с вами мы разработали программу «Сильный Алтай» и теперь предстоит много и напряженно работать, чтобы выполнить все задуманное и обеспечить успешное развитие нашей прекрасной республики», — отметил он.

Глава также пожелал алтайцам, чтобы перемены были добрыми, а мечты сбывались.

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