Горно-Алтайск, 31 декабря 2019, 09:09 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поздравил жителей с наступающим Новым годом и Рождеством. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.
В поздравлении он выразил уверенность, что наступающий 2020 год станет для республики годом созидания и позитивных перемен.
«Безусловно для этого понадобится приложить немало усилий. Вместе с вами мы разработали программу «Сильный Алтай» и теперь предстоит много и напряженно работать, чтобы выполнить все задуманное и обеспечить успешное развитие нашей прекрасной республики», — отметил он.
Глава также пожелал алтайцам, чтобы перемены были добрыми, а мечты сбывались.
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