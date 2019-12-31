Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Конгресс США ненавидит Соединенные Штаты, поскольку последовательно ставит на первое место интересы других стран, заявил старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу в статье для издания The National Interest.

«Президент США Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты займут первое место в его внешней политике. Однако ему не удалось добиться значимого успеха: военные США до сих пор продолжают сражаться в «бесконечных конфликтах», которые он обещал остановить. Однако с теоретической точки зрения Трамп правильно расставил приоритеты», — говорится в статье.

По словам Бэндоу, Конгресс США, напротив, ненавидит Соединенные Штаты, поскольку демократические и республиканские законодатели последовательно ставят на первое место интересы других стран.

«Конгресс ставит на первое место режимы, которые принципиально являются враждебными по отношению к американским интересам и ценностям. В большинстве случаев именно законодательная власть действует так, как будто ее единственной задачей является представление интересов других стран», — заявил эксперт.

Бэндоу отметил, что законодатели должны поставить на первое место интересы американцев, добавив, что первый шаг, который мог бы предпринять Конгресс, — отодвинуть войну на последнее место.

«Конгресс смог бы сделать это, если бы серьезно отнесся к собственной власти и научился говорить «нет»… Вместо того, чтобы научить союзников самостоятельности, парламентарии продолжают держать Пентагон за агента социального обеспечения», — говорится в статье.

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