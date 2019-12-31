Тбилиси, , 09:02 — REGNUM Группа протестующих попыталась встретить Новый год возле здания парламента в Тбилиси, но сотрудники полиции и работники коммунальных служб помешали этому. Об этом с места событий передают журналисты агентства «ИнтерпрессНьюс».

Сообщается, что вечером 30 декабря активисты, представляющие оппозиционные силы, собрались возле парламента и установили небольшой палаточный городок. Они заявили, что проведут новогоднюю ночь на площади. Вскоре прибыли сотрудники полиции и уборщики. Палатки и атрибутика протестующих были погружены в мусорные машины и вывезены с площади. На месте палаток установили детские аттракционы.

Журналисты сообщают, что депутат от партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария пыталась помешать уборщикам и забралась в кузов одной из мусорных машин, но ее сняли оттуда.

«Закон говорит мне, что здесь может стоять баннер, и я хочу, чтобы он стоял. Люди хотят, чтобы они были. Они знают, что наступает Новый год, акции не проводятся активно, поэтому забрали все тихо. Им придется вернуть все это своими руками», — приводят слова Хоштарии журналисты.

Вскоре, как сообщают в агентстве, к парламенту стали подходить новые протестующие. Они пытались установить тент, но полиция им помешала. Дошло до небольших стычек с правоохранителями, в результате чего десять активистов, в том числе Хоштарию, полиция увезла с площади.