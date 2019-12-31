Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Китайское мобильное приложение TikTok оказалось под запретом в армии США. Социалную сеть заподозрили в хищении данных пользователей, сообщает портал Military.com.

«Это считается киберугрозой», — сказал пресс-секретарь ВС США, полковник Робин Очоа. «Мы не разрешаем исользовать приложение на служебных телефонах».

Предупреждение об угрозах, связанных с TikTok, американское минобороны выпустило 16 декабря. Военным оставили возможность пользоваться соцсетью посредством личных телефонов, но призвали к осторожности в обращении с данными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее TikTok запретили в военно-морских силах США. Моряков обязали удалить приложение с мобильных устройств. Пользователи TikTok могут создавать и просматривать короткие развлекательные видеоролики.

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