Анкара, , 08:48 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган поблагодарил власти Молдавии за сотрудничество в борьбе с ФЕТО, об этом 30 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы благодарим Молдавию за сотрудничество в борьбе с ФЕТО, в том числе за экстрадицию ее членов в Турцию», — отметил Эрдоган в комментарии журналистам агентства по итогам встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном в Анкаре.

Также турецкий лидер высоко оценил решение властей Молдавии передать в распоряжение Турции учебные заведения, ранее принадлежавшие ФЕТО.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции обвиняют 18 судей и прокуроров в связях с ФЕТО