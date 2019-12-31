Киев, 31 декабря 2019, 08:46 — REGNUM Украинские правоохранительные органы могут вновь провести рейд по закрытым нелегальным игорным заведениям после новогодних праздников, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 30 декабря в эфире телеканала «Украина 24».
Он рассказал, что после закрытия нелегальных заведений они вновь «начинают поднимать голову».
Глава правительства Украины заверил, что контролирует ситуацию, массового открытия нелегальных игровых заведений не наблюдается.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко заявил, что на Украине были закрыты около 5,3 тыс. игорных заведений.
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