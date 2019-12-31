Киев, , 08:46 — REGNUM Украинские правоохранительные органы могут вновь провести рейд по закрытым нелегальным игорным заведениям после новогодних праздников, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 30 декабря в эфире телеканала «Украина 24».

Он рассказал, что после закрытия нелегальных заведений они вновь «начинают поднимать голову».

«Мы это видим. После нового года мы, возможно, повторим «сеанс убеждения», — отметил Гончарук.

Глава правительства Украины заверил, что контролирует ситуацию, массового открытия нелегальных игровых заведений не наблюдается.

«Кто-то какими-то табличками завесил эти вывески и пытается скрыть, что они продолжают работу. Кто-то договорился с местными правоохранителями. Рано или поздно это всё прекратится, и до всех дойдут руки», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко заявил, что на Украине были закрыты около 5,3 тыс. игорных заведений.

Читайте также: На Украине закрыли около 5,3 тыс. игорных заведений — МВД