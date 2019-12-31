Вашингтон, 31 декабря 2019, 08:45 — REGNUM Представители американской корпорации Microsoft обвинили хакеров из КНДР в атаке и краже информации о пользователях, сообщает CNN.
По данным телеканала, сотрудники Microsoft обратились в суд штата Виргиния с иском о взломе базы данных.
По данным представителей корпорации, хакерскую атаку совершили два члена северокорейской группировки Thallium. Отмечается, что они также воспользовались программным обеспечением компании.
Предположительно, похищенные данные касались информации о госслужащих, учёных и исследовательских организаций, которые занимались вопросами ядерного оружия и защитой прав человека.
Напомним, что ранее представители корпорации сообщали, что обнаружили повышенную активность хакеров из России, Китая и Ирана.