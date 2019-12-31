Москва, , 08:31 — REGNUM Бывшие бойцы специального полка МВД Украины «Беркут» Сергей Зинченко и Павел Аброськин рассказали в эфире телеканала «Россия 24» о событиях на «Евромайдане» в центре Киева в 2014 году.

Так, по словам Зинченко, протестующие начали стрелять по правоохранителям около пяти утра.

«Они сначала троих убили, 39 огнестрельных ранений. Потом убивают еще одного сотрудника нашего и ранят еще нашего сотрудника», — сказал он.

По словам Аброськина, стрелять начали именно по сотрудникам «Беркута» со стороны киевской филармонии. При этом огонь велся не по тем, кто стоял в строю, а по тем, кто оказывал какую-то другую помощь.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и Донбассом. ДНР и ЛНР отправили в Киев 76 человек. ДНР забрала 61 человека и отправила Киеву 51 пленного. ЛНР передала на Украину 25 человек и забрала 63.

Среди освобожденных — Сергей Зинченко и Павел Аброськин. Киев считает, что «беркутовцы» якобы оскорбляли украинских граждан, выдавали фальсифицированные документы и препятствовали проведению собраний.

Напомним, во время «Евромайдана» бойцы «Беркута» регулярно подвергались пыткам, нападениям и оскорблениям со стороны «майдановцев». Однако после госпереворота в 2014 году киевская хунта во всем обвинила милиционеров из «Беркута», расформировала подразделение и стала преследовать бойцов по надуманным причинам.

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