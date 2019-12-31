31 Декабря
 
8:58

Украина обиделась на Путина. «Агрессивно» не поздравил с Новым годом

По мнению одного из украинских СМИ, не поздравив с Новым годом президентов Украины, Грузии и трёх прибалтийских республик, президент России Владимир Путин показал своё «истинное отношение к руководству и народам этих стран».

8:56

Асад поздравил Путина с Новым годом и поблагодарил за борьбу с терроризмом

Президент Сирии Башар Асад направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлением с Новым годом и благодарностью российскому народу за помощь в уничтожение терроризма.

8:53

Президент Узбекистана поздравил Назарбаева с Новым годом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с наступающим Новым годом по телефону. Стороны отметили высокую динамику развития казахстанско-узбекистанских отношений.

8:53

В своём новогоднем поздравлении губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отмечает, что в 2019 году «для каждого ульяновца было много светлых и радостных моментов».

«В Год театра в России мы распахнули двери в новые дома культуры, оснастили новыми музыкальными инструментами школы искусств и начали долгожданную реконструкцию Ленинского мемориала. Ульяновская область с достоинством приняла крупные спортивные международные события — ХХ Чемпионат мира по стрельбе из арбалета и I Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА. В Год изобретательства и инноваций вместе со всей страной мы перешли на цифровое телевидение, открыли в учебных заведениях новые «Точки роста» и детский сад. Легендарный ульяновский завод «Авиастар-СП», совершив прорыв в производстве, успешно выполняет крупный госзаказ», — отмечает губернатор, подчёркивая, что у «Нового года есть счастливая особенность — он в одну секунду зачеркивает всё плохое, что случилось в прошедшем году и дарит шанс начать всё с чистого листа».
«Но главное — он дает нам силы поставить перед собой новые цели и идти к ним с новым упорством…

Загадывая желания в последнюю минуту уходящего года, мы едины. Мы желаем всего самого доброго себе и своим близким, своим друзьям, своей Родине», — говорится в новогоднем поздравлении.

8:51

Путин напомнил Лукашенко о 20-летии союзного строительства

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом президента Белоруссии Александра Лукашенко и напомнил ему о 20-летии Союзного государства РФ и РБ.

8:49

Назарбаев поздравил с Новым годом президента Киргизии

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

8:47

Путин не поздравил Зеленского и Зурабишвили с Новым годом

Имена президентов Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили отсутствуют среди адресатов новогодней телеграммы президента РФ Владимира Путина.

8:45

Путин поздравил своих иностранных коллег с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций. Текст телеграммы был опубликован 30 декабря пресс-службой Кремля. Поздравлений российского лидера удостоились не все.

8:44

Глава самоуправления Калуги поздравил горожан с Новым годом

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил горожан с наступающим Новым годом. «За прошедший год Калуга значительно преобразилась, многое было сделано для благоустройства и создания комфортной городской среды. Распахнули свои двери новая школа и детский сад на Правобережье, появились новые скверы, 60 дворов было отремонтировано в рамках программы «Городская среда», выполнен огромный объём работ по ремонту дорог и замене коммуникаций. В основе всех наших успехов — плодотворный труд калужан, их любовь к родному городу!».

8:36

Си Цзиньпин поздравил Путина и граждан РФ с Новым годом

Китай готов и в будущем продолжать сотрудничество с Россией и укреплять отношения между государствами. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, которую по случаю Нового года президенту РФ Владимиру Путину направил председатель КНР Си Цзиньпин.

«От лица правительства КНР и китайского народа Си Цзиньпин искренне поздравляет президента Путина и россиян и желает им всего наилучшего», — говорится в тексте поздравления, которое приводит агентство «Синьхуа».

8:33

«2019 год был непростым, но плодотворным. Сегодня я хочу выразить благодарность каждому жителю Чувашской Республики за самоотверженный труд, за любовь и преданность родному краю, за заботу о нем», — говорится, в частности, в поздравлении главы Чувашии Михаила Игнатьева.