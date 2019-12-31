Украина обиделась на Путина. «Агрессивно» не поздравил с Новым годом
По мнению одного из украинских СМИ, не поздравив с Новым годом президентов Украины, Грузии и трёх прибалтийских республик, президент России Владимир Путин показал своё «истинное отношение к руководству и народам этих стран».
Асад поздравил Путина с Новым годом и поблагодарил за борьбу с терроризмом
Президент Сирии Башар Асад направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлением с Новым годом и благодарностью российскому народу за помощь в уничтожение терроризма.
Президент Узбекистана поздравил Назарбаева с Новым годом
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с наступающим Новым годом по телефону. Стороны отметили высокую динамику развития казахстанско-узбекистанских отношений.
В своём новогоднем поздравлении губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отмечает, что в 2019 году «для каждого ульяновца было много светлых и радостных моментов».
Загадывая желания в последнюю минуту уходящего года, мы едины. Мы желаем всего самого доброго себе и своим близким, своим друзьям, своей Родине», — говорится в новогоднем поздравлении.
Путин напомнил Лукашенко о 20-летии союзного строительства
Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом президента Белоруссии Александра Лукашенко и напомнил ему о 20-летии Союзного государства РФ и РБ.
Назарбаев поздравил с Новым годом президента Киргизии
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравили друг друга с наступающим Новым годом.
Путин не поздравил Зеленского и Зурабишвили с Новым годом
Имена президентов Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили отсутствуют среди адресатов новогодней телеграммы президента РФ Владимира Путина.
Путин поздравил своих иностранных коллег с Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций. Текст телеграммы был опубликован 30 декабря пресс-службой Кремля. Поздравлений российского лидера удостоились не все.
Глава самоуправления Калуги поздравил горожан с Новым годом
Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил горожан с наступающим Новым годом. «За прошедший год Калуга значительно преобразилась, многое было сделано для благоустройства и создания комфортной городской среды. Распахнули свои двери новая школа и детский сад на Правобережье, появились новые скверы, 60 дворов было отремонтировано в рамках программы «Городская среда», выполнен огромный объём работ по ремонту дорог и замене коммуникаций. В основе всех наших успехов — плодотворный труд калужан, их любовь к родному городу!».
Си Цзиньпин поздравил Путина и граждан РФ с Новым годом
Китай готов и в будущем продолжать сотрудничество с Россией и укреплять отношения между государствами. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, которую по случаю Нового года президенту РФ Владимиру Путину направил председатель КНР Си Цзиньпин.
«От лица правительства КНР и китайского народа Си Цзиньпин искренне поздравляет президента Путина и россиян и желает им всего наилучшего», — говорится в тексте поздравления, которое приводит агентство «Синьхуа».