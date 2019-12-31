В своём новогоднем поздравлении губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отмечает, что в 2019 году «для каждого ульяновца было много светлых и радостных моментов».

«В Год театра в России мы распахнули двери в новые дома культуры, оснастили новыми музыкальными инструментами школы искусств и начали долгожданную реконструкцию Ленинского мемориала. Ульяновская область с достоинством приняла крупные спортивные международные события — ХХ Чемпионат мира по стрельбе из арбалета и I Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА. В Год изобретательства и инноваций вместе со всей страной мы перешли на цифровое телевидение, открыли в учебных заведениях новые «Точки роста» и детский сад. Легендарный ульяновский завод «Авиастар-СП», совершив прорыв в производстве, успешно выполняет крупный госзаказ», — отмечает губернатор, подчёркивая, что у «Нового года есть счастливая особенность — он в одну секунду зачеркивает всё плохое, что случилось в прошедшем году и дарит шанс начать всё с чистого листа».