Киев, , 08:24 — REGNUM Украина может получить кредит от Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие месяцы, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 30 декабря в эфире телеканала «Украина 24».

На вопрос журналиста о состоянии переговоров с МВФ, он ответил, что в данный момент идёт техническая работа.

«Это вопрос нескольких месяцев. У меня нет сомнений, что мы эту техническую работу просто доведём до конца, и проблем не будет», — рассказал Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован рассказал, что в 2020 году Украина должна будет погасить долг на сумму $17,059 млрд.

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