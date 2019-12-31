Киев, , 08:16 — REGNUM Заключение Украиной пятилетнего контракта на транзит газа с российским «Газпромом» стало возможным не только благодаря системной работе команды «Нафтогаза», направленной на разъяснение рисков строительства «Северного потока — 2», но и помощи со стороны западных партнёров. Об этом заявил генеральный директор украинской госкомпании Андрей Коболев.

Читайте также: Allseas из-за санкций США отказалась достраивать «Северный поток — 2»

Председатель правления «Нафтогаза» выразил признательность Западу и странам Евросоюза за поддержку Киева на переговорах с российской стороной по газовой сделке.

«Подписанные сегодня соглашения являются результатом приемлемого компромисса, — прокомментировал итоги переговоров Коболев. — Мы благодарны Европейской комиссии за её последовательную позицию, которая свидетельствует о признании надежности и эффективности украинской ГТС, а также американским партнёрам за поддержку энергетической безопасности на европейском континенте».

Также по теме: Украина возмущена: США затянули с санкциями против «Северного потока — 2»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что 30 декабря в результате двусторонних переговоров в Вене российская госкомпания и «Нафтогаз» подписали пятилетней контракт на транзит российского газа через Украину. Он отметил, что финальные договоренности Москвы и Киева позволили «восстановить баланс интересов сторон». Киев рассчитывает получить по контракту более $7 млрд.

Ранее в сюжете: Подписан контракт на транзит российского газа через Украину

Напомним, 21 декабря после вступления в силу американских санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работ по прокладке трубопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании. Накануне стало известно, что компания окончательно отказался достраивать трубопровод и направила трубоукладчики на строительство другого объекта.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина ждет, что американские санкции остановят «Северный поток — 2»