Омск, , 08:10 — REGNUM В Омской области в 2019 году произошло несколько событий, мимо которых никак нельзя пройти. По словам аналитика Международного института стратегического проектирования Сергея Кондакова, это XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана и большая подготовка, которая ему предшествовала.

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«Также это реализация целого ряда нацпроектов и программы «Безопасные, качественные автомобильные дороги», мусорная реформа», — сказал Сергей Кондаков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Эксперт отметил, что в Омске впервые развернули масштабный ремонт фасадов домов, так называемого «гостевого маршрута»:

«Проект, осуществлённый на федеральные деньги. Проведена работа, которую принято называть колоссальной и титанической, и это действительно так. Российско-казахстанский форум получил самые высокие оценки. В международном съезде приняли участие 1600 делегатов из 24 российских регионов и десяти областей Казахстана. Россия и Казахстан близки не только географически. У нас общие проблемы, общие задачи и пути решения тоже общие — главная мысль, которая звучала на личной встрече двух президентов».

Также собеседник ИА REGNUM обратил внимание на то, чего в Омской области в 2019 году не произошло:

«В 2019 году Омская область не нашла себя — своё место в окружающей реальности. Год прошёл, а мы, омичи, не можем понять, какие приоритеты, какие направления развития Омской области предлагаются, что и кого нам поддерживать и против чего или кого бороться. Хотя прошедший в ноябре этого года саммит Россия — Казахстан подсказал, в каком качестве может себя реализовать Омская область. Наш регион способен стать как минимум экономическим центром для Урала, Сибири и Северного Казахстана в силу своего географического положения, исторически сложившейся транспортной инфраструктуры на обозначенных территориях. Именно Омск является тем местом, из которого легко «дотянуться» до любого города на этих территориях. Есть надежда, что именно в 2019 году наконец-то сформировалась команда губернатора, и закончился этап «адаптации» этой команды в Омской области. Изменились «расклады» в политической составляющей жизни региона. Изменились разнокалиберные и разномастные центры принятия решений в экономической составляющей».

Сергей Кондаков подчеркнул, что ему хотелось бы верить, что все эти изменения, связанные с приходом новой команды, всё-таки улучшат ситуацию в Омской области, и омичи перестанут покидать свой родной город и родную область.

«Но смущает одно обстоятельство: в команде губернатора практически отсутствуют, за редким исключением, специалисты, имеющие серьёзный опыт работы в реальном секторе экономики или хотя бы успешный опыт работы в качестве чиновников, курировавших какие-то сектора промышленности, сельского хозяйства и так далее. Возможно, привлечение профессионалов, хотя бы в качестве исполнителей, заложено в «Дорожной карте» новой команды. Если нет, то эта новая команда, согласно Первому Закону Паркинсона, будет имитировать деятельность, так как не будет обладать необходимыми компетенциями для реализации главной задачи под название «Развитие Омской области», — подытожил аналитик.

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