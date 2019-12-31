Париж, , 08:01 — REGNUM Франция осуждает нападения, совершенные в последние недели вооруженными группами, на силы антитеррористической коалиции в Ираке, в результате которых погибли несколько человек, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Государство выражает свои соболезнования Ираку и США и заверяет своих партнеров по коалиции в полной солидарности», — говорится в заявлении МИД Франции.

Франция вновь заявляет о своей решимости продолжать активно участвовать в антитеррористической коалиции в Ираке. Устойчивость коалиции имеет важное значение для сохранения достижений пятилетней борьбы с терроризмом.

Париж подтверждает свою приверженность стабильности и суверенитету Ирака. В контексте растущей напряженности в регионе Франция намерена продолжать свои усилия по деэскалации.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция поддерживает усилия правительства Ирака по стабилизации, перестройке и развитию государственных служб на благо всего иракского населения.

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