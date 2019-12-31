Москва, , 05:16 — REGNUM Заявление посла США в Польше о сговоре Сталина и Гитлера является по меньшей мере безграмотным. Об этом написал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) на своей странице в Twitter.

«Высказывания посла США в Польше о сговоре Сталина и Гитлера не только безграмотны, они поощряют Варшаву к дальнейшему насаждению исторической лжи и гос. вандализма», — написал парламентарий.

Ранее спикер ГД РФ Вячеслав Володин рекомендовал Госдепартаменту США проверять послов на знание истории, прежде чем направить их на работу в определенную страну.

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