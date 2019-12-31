Пхеньян, 31 декабря 2019, 04:11 — REGNUM На третьем пленарном заседании Центрального Комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын обозначил необходимость идейного укрепления партии. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Партия должна обратить своё внимание на повышения роли кадров, отметив, что партийные функционеры должны «беззаветно служить народу».
Ранее, в ходе второго пленарного заседания ЦК, Ким Чен Ын заявил, что для повышения суверенитета КНДР необходимо укреплять экономику страны.
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