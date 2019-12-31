Берлин, 31 декабря 2019, 03:21 — REGNUM В будущем году Европейский союз должен защищать свои ценности и возвысить свой голос в мире. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила в новогоднем обращении, передает пресс-служба правительства Германии.
Немецкое председательство в Совете Европейского союза будет основываться на этих принципах, добавила она.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон выступит с видеообращением к Франции. Ожидается, что президент коснется ситуации с пенсионной реформой, которая вызвала многомиллионные забастовки в стране.
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