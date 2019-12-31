Берлин, , 03:21 — REGNUM В будущем году Европейский союз должен защищать свои ценности и возвысить свой голос в мире. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила в новогоднем обращении, передает пресс-служба правительства Германии.

«Только в рамках Европейского союза мы можем защищать наши ценности и интересы, обеспечить мир, свободу и благополучие. Европа должна заметнее обозначать свой голос в мире», — сказала Меркель.

Немецкое председательство в Совете Европейского союза будет основываться на этих принципах, добавила она.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон выступит с видеообращением к Франции. Ожидается, что президент коснется ситуации с пенсионной реформой, которая вызвала многомиллионные забастовки в стране.

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