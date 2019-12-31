Вашингтон, 31 декабря 2019, 02:34 — REGNUM Назначенный посол США в РФ Джон Салливан и посол РФ в США Анатолий Антонов встретились для обсуждения двусторонних отношений стан. Об этом сообщается на сайте российского посольства.
Встреча дипломатов состоялась в резиденции главы дипломатической миссии России в Вашингтоне. В ходе встречи произошел обмен мнениями о нынешнем положении и перспективах отношений между Россией и США.
Напомним, 23 декабря госсекретарь США Майкл Помпео привёл к присяге нового посла в России Джона Салливана.
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