Вашингтон, , 02:34 — REGNUM Назначенный посол США в РФ Джон Салливан и посол РФ в США Анатолий Антонов встретились для обсуждения двусторонних отношений стан. Об этом сообщается на сайте российского посольства.

Встреча дипломатов состоялась в резиденции главы дипломатической миссии России в Вашингтоне. В ходе встречи произошел обмен мнениями о нынешнем положении и перспективах отношений между Россией и США.

Напомним, 23 декабря госсекретарь США Майкл Помпео привёл к присяге нового посла в России Джона Салливана.

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