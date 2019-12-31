Москва, , 02:27 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Госдепартаменту США проверять послов, которые получают назначение в определённую страну, на знание истории этой страны, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента 31 декабря.

Ранее посол США в Польше Джорджетта Мосбахер возложила вину за начало Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина и назвала Польшу «жертвой конфликта».

«Посол США в Польше своим заявлением оскорбляет не только граждан России и бывших республик СССР, но и США. Незнание истории или умышленное ее искажение недопустимо, когда официальные представители страны, входящей в антигитлеровскую коалицию, в преддверии 75-летия Победы делают такие заявления», — заявил Володин.

По его словам, в годы Второй мировой войны никому из руководства США «даже в голову не могло прийти» поставить рядом Гитлера и Сталина.

«Несмотря на идеологические различия государств наши деды плечом к плечу, вместе, освобождали мир от фашизма. Необходимо об этом помнить и чтить их память», — отметил Володин.

Он напомнил, что в годы войны погибло более 27 млн граждан СССР, а США и Британия потеряли 850 тысяч солдат и офицеров.

«Никто не считал Сталина тираном, когда с ним в Ялте за один стол сели Черчиль и Рузвельт и обсуждали послевоенное устройство мира. История расставила все по своим местам. Сегодня ее пытаются цинично переписать и извратить все то, что происходило 80 лет назад. Это недопустимо и оскорбительно для нас, чьи деды остались лежать в земле европейских стран, отдав свою жизнь за будущее Европы и всего мира», — заявил Володин.

Спикер Госдумы предложил американской стороне проверять знания истории у послов прежде, чем назначать их на должности.

«Было бы правильно, чтобы Госдепартамент США прежде, чем направлять посла в страну, интересовался его знаниями истории государства, где ему предстоит работать», — отметил Володин.