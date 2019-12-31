Вашингтон, , 02:12 — REGNUM Авиаудары США по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Сирии и Ираке обсудили 30 декабря американский госсекретарь Майкл Помпео и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа США.

«Госсекретарь вновь заявил, что меры оборонительного характера, принятые Соединенными Штатами в ответ на это, были направлены на сдерживание Ирана», — объяснила позицию Вашингтона глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Морган Ортэгус.

Ранее, напомним, об атаках на шиитские объекты сообщил представитель Пентагона Джонатан Хоффман. По его словам, американские ракеты были выпущены в ответ на обстрел иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб американский гражданин.

Добавим, вооружённые отряды «Катаиб Хезболла» ведут активную борьбу с террористами в Сирии и Ираке на стороне правительств этих стран.

Читайте также: США нанесли удары по пяти объектам «Катаиб Хезболла» в Сирии и Ираке

Читайте ранее в этом сюжете: Иран резко осудил авиаудары США в Ираке и Сирии