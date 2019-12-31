Москва, , 01:53 — REGNUM Результатом двусторонних переговоров в Вене стало подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину, сообщил 31 декабря журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой», — сказал он.

По его словам, финальные договоренности Москвы и Киева позволили «восстановить баланс интересов сторон».

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает получить по контракту более $7 млрд.

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