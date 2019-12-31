Анкара, , 01:22 — REGNUM Президенты Молдавии Игорь Додон и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели в Анкаре первое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между двумя странами. Как заявил Додон, это стало «воплощением обоюдного желания поднять наши отношения на уровень стратегического партнерства», передает ИА REGNUM.

Стороны определили стратегию развития отношений во многих областях, таких как политика, военная сфера, безопасность, экономика, торговля, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, туризм, здравоохранение, культура, наука и гуманитарная сфера.

Представители Молдавии и Турции также подписали четыре межправительственных соглашения: о взаимном признании водительских удостоверений, об обучении сотрудников правоохранительных органов, о международных грузоперевозках и о взаимном открытии культурных центров.

Додон назвал свой официальный визит в Турцию историческим, потому что в составе молдавской делегации находится и премьер-министр Ион Кику, и подчеркнул, что Турция — один из важнейших торговых партнеров и инвесторов Молдавии (шестое место по объему инвестиций и седьмое по товарообороту).

Решено, что следующее заседание Совета высокого уровня состоится в Молдавии в 2021 году. А в 2020 году Эрдогана ждут в Молдавии на мероприятии по сдаче в эксплуатацию одного из объектов социального значения, построенного при содействии Турции.