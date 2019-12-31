Москва, , 01:17 — REGNUM Американскому Госдепартаменту следует проверять знания послов США о тех странах, где им предстоит работать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом 31 декабря сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

Таким образом спикер прокомментировал заявление посла США в Варшаве Джорджетт Мосбахер о том, что Вторая мировая война якобы началась в результате сговора Гитлера и Сталина о разделе Польши.

«Было бы правильно, чтобы Госдепартамент США прежде чем направлять посла в страну интересовался его знаниями истории государства, где ему предстоит работать», — сказал Володин.

Ранее вопиющее незнание истории послом США констатировали в министерстве иностранных дел России. Там удивились заявлению Мосбахер и предположили, что она плохо училась в школе.

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