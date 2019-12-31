Москва, , 01:13 — REGNUM Обмен ударами между шиитским движением «Хезболла» и ВС США в Ираке вызвали озабоченность у Министерства иностранных дел РФ. Об этом сообщается на сайте министерства.

«В Москве с серьёзной озабоченностью восприняли состоявшийся обмен ударами между военно-политической группировкой «Хезболла» и подразделениями Вооружённых сил США», — содержится в сообщении.

В сообщении МИД говорится, что стороны должны воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее сообщалось, что МИД Сирии осудил удары ВВС США по объектам движения «Хезболла» на территории Ирака

Читайте ранее в этом сюжете: Варварское нападение. МИД Сирии об ударах ВВС США по «Хезболле» в Ираке