Москва, 31 декабря 2019, 01:13 — REGNUM Обмен ударами между шиитским движением «Хезболла» и ВС США в Ираке вызвали озабоченность у Министерства иностранных дел РФ. Об этом сообщается на сайте министерства.
В сообщении МИД говорится, что стороны должны воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта.
Ранее сообщалось, что МИД Сирии осудил удары ВВС США по объектам движения «Хезболла» на территории Ирака
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