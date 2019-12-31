Бишкек, , 00:43 — REGNUM Генеральная прокуратура Киргизии вынесла постановление об экстрадиции сотрудников киргизско-турецкого лицея «Сапат» Сенана Йылмаза и Санжара Абдулхакима, которых власти Турции обвиняют в совершении особо тяжких преступлений, передает «24.kg».

Однако Первомайский районный суд столицы Киргизии, после рассмотрения жалобы адвокатов турецких граждан, принял решение не выдавать их турецкому правосудию, аннулировав решение надзорного органа как незаконное и необоснованное.

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Также стало известно о том, что находящиеся под арестом в следственном изоляторе госкомитета нацбезопасности Сенан Йылмаз и Санжар Абдулхаким попросили власти Киргизии предоставить им политическое убежище.

Отметим, что сотрудники лицея обвиняются в соучастии в незаконном вооруженном формировании и вооруженной террористической организации на территории Турции.

ИА REGNUM напоминает, что ранее турецкие власти неоднократно требовали от правительства Киргизии закрыть работающие в стране турецкие лицеи сети «Себат» и университет «Ататюрк — Алатоо», обосновывая это тем, что они были учреждены сторонниками исламского богослова и оппозиционного политика Фетхулаха Гюлена, обвиняемого в организации попытки госпереворота в Турции.

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