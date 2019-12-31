Киев, , 00:40 — REGNUM Более $7 млрд планирует получить Украина в соответствии с подписанным пятилетним контрактом на транзит российского газа, сообщил 31 декабря украинский президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

«Мы получим как минимум более $7 млрд. Стороны могут продлить контракт еще на 10 лет», — написал он.

По его словам, контракт предусматривает прокачку 65 млрд кубометров газа в 2020 году, и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.

В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что спустя пять дней переговоров стороны подписали целый комплект соглашений и контрактов. При этом удалось достичь баланса интересов.

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