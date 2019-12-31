Москва, , 00:26 — REGNUM Отправной точкой для начала Второй мировой войны послужили договорённости западных стран с Гитлером в Мюнхене в 1938 году, напомнили в МИД России в ответ на странное сообщение посла США в Польше Джорджетт Мосбахер в Twitter.

Американский посол Мосбахер ранее написала, что Вторая мировая война якобы началась в результате сговора Гитлера и Сталина о разделе Польши.

«Мы удивлены, что слышим такое от посла США, которые были нашими союзниками во Второй мировой. Кажется, посол США в Польше плохо учила историю в школе», — ответили в российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД России также напомнил, что захват Польши нацистской Германией начался в соответствии с приказом от 10 апреля 1939 года, и потом пакт Риббентропа — Молотова не мог стать причиной ее начала и начала всей Второй мировой войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в последние дни сделал ряд жестких заявлений, касающихся начала Второй мировой войны. В частности, он указал на деструктивную роль Польши, которая пыталась сотрудничать с Гитлером и участвовала в разделе Чехословакии. В ответ на это в Варшаве начали воспроизводить свои ничем не подкрепленные пропагандистские штампы о том, что якобы СССР вместе с Третьим рейхом несет отвественность за начало Второй мировой войны.

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