Париж, , 23:49 — REGNUM В поддержку пенсионной реформы намерен высказаться французский президент Эммануэль Макрон в своём обращении к согражданам в Новый год, сообщает 30 декабря Agence France-Presse.

В обращении к соотечественникам Макрон намерен объяснить необходимость реформы и стремление властей «осуществить проект социального прогресса, который искореняет неравенство».

Напомним, во Франции продолжаются протесты из-за намерения властей уровнять возраст выхода на пенсию для разных категорий трудящихся. Возмущены прежде всего те, кто должен был выйти на пенсию раньше из-за тяжёлых условий труда.

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